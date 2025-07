Calciomercato Juve otto i bianconeri con le valigie in mano | i bianconeri liberano spazio per i colpi in entrata La lista aggiornata

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo con otto bianconeri pronti a partire, aprendo così spazio per nuovi colpi in entrata. La strategia juventina si concentra non solo sul rafforzamento della rosa, ma anche su cessioni mirate per ottimizzare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche. Ecco la lista aggiornata dei partenti, un segnale chiaro che i campioni stanno preparando il terreno per una nuova stagione di grandi sfide e ambizioni.

Calciomercato Juve, otto i bianconeri con le valigie in mano: i bianconeri liberano spazio per i colpi in entrata. La lista completa e aggiornata. Il calciomercato Juve sta lavorando sul mercato, non solo per rinforzare la squadra, ma anche per fare alcune cessioni strategiche. Come riportato dal Corriere dello Sport, diversi giocatori sono finiti nella lista dei partenti, con la Juve che sta valutando le offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. In cima a questa lista c’è Dusan Vlahovic, il cui futuro è sempre più incerto. Nonostante il suo talento, l’attaccante serbo ha avuto alti e bassi alla Juve e la società bianconera potrebbe decidere di cederlo se dovesse arrivare un’offerta importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, otto i bianconeri con le valigie in mano: i bianconeri liberano spazio per i colpi in entrata. La lista aggiornata

In questa notizia si parla di: bianconeri - juve - otto - valigie

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

La Juve è eliminata dal Mondiale per Club A nulla servono le belle occasioni di Kolo Muani e Yildiz nel primo tempo: Gonzalo Garcia nella ripresa con un colpo di testa condanna la Juve I bianconeri, oltre ad essere eliminati agli ottavi, perdono anche Kell Vai su Facebook

Gli eroi in bianconero: Zinedine ZIDANE; Juventus, c'è mezza squadra con la valigia: a fine stagione possono salutare in 11; Mondiale per Club Juve, le reazioni: «FIFA CWC, arriviamo!».

Mercato Juve, tre bianconeri con le valigie! Una grande delusione, un giovane in prestito e un addio sempre più scritto: ecco di chi si tratta - Tutti i dettagli Il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti ha recentemente aggiornato sulle operazioni in uscit ... Da juventusnews24.com

Juventus, in otto con le valigie per finanziare il sogno Gyokeres: 100 milioni per lui e Dodo - La Juventus ha le idee chiare: cedere otto giocatori per finanziare il grande sogno estivo chiamato Viktor Gyökeres. Scrive tuttomercatoweb.com