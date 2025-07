Da Srebenica a Gaza i massacri alla prova del diritto internazionale

L'11 luglio ricorre il ricordo di un orrore che ha segnato la storia: il massacro di Srebrenica, dove oltre 8.000 vite innocenti furono spezzate. Un episodio che ancora oggi mette alla prova i principi del diritto internazionale, tra orrori e responsabilità politiche. Dalla Bosnia a Gaza, le atrocità si ripresentano, sfidando la nostra capacità di giustizia e memoria. È fondamentale riflettere su come il diritto possa e debba intervenire per fermare simili orrori in futuro.

L’11 luglio è il giorno di ricordo del massacro avvenuto a Srebrenica nel luglio del 1995, dove vennero uccise più di 8000 persone dalla mano esecutiva del “ macellaio della Bosnia ” Ratko Mladic, generale dell’esercito serbo, e sotto la volontà di Slobodan Milosevic, allora presidente della Serbia (neonata della Ex Jugoslavia), e Radovan Karadzic, presidente della repubblica serba in Bosnia. I capi militari e politici vennero condannati dal Tribunale Internazionale ad Hoc per l’ex Jugoslavia (ICTY), istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attraverso la risoluzione 827 del 1993, per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio secondo lo statuto della ICTY che riprendeneva anche la convenzione sul genocidio del 1948. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da Srebenica a Gaza, i massacri alla prova del diritto internazionale

