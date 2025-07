Vibo Valentia sequestrate 1350 piante di canapa indiana in maxi operazione della GdF

In un'operazione senza precedenti, le forze della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno scoperto quattro piantagioni illegali di canapa indiana nel comune di Fabrizia, sequestrando oltre 1.350 piante e stimando un valore commerciale superiore a un milione e trecentocinquanta mila euro. Questa brillante operazione dimostra ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta al traffico di droga, contribuendo a rendere il territorio più sicuro per tutti.

Scoperte 4 piantagioni illegali di canapa indiana nel comune di Fabrizia per un valore commerciale stimato di oltre 1.350.000 euro. VIBO VALENTIA – Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Vibo Valentia hanno individuato nel territorio del comune di Fabrizia (VV) quattro appezzamenti di terreno in cui si trovavano in coltivazione circa 1350 piante di canapa indiana di altezza variabile tra 1 e 1,5 metri. Le attività condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Vibo Valentia, con il supporto di personale della Sezione Aerea di Lamezia Terme e della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, hanno consentito di rinvenire le 4 aree situate in ambiente montano ed in aree particolarmente impervie e lontane da vie di comunicazione, con una superficie complessiva pari a 1.

