Massimo Giulietti, nuovo direttore generale della Recanatese, fa il punto sul mercato e sul futuro del club. Con una pianificazione accurata e molte trattative in corso, si prospetta un'estate intensa per rinforzare la squadra. La preparazione comincerĂ il 28 luglio con un'amichevole, mentre le prime ufficializzazioni arriveranno a breve. La leadership di Bellusci e la strategia di mercato saranno cruciali per un'annata ricca di sfide e successi.

Ampio giro d'orizzonte con il neo DG della Recanatese Massimo Giulietti: molte trattative per la costruzione dell'organico sono in fase di definizione e questa dovrebbe essere la settimana nella quale le indiscrezioni si concretizzeranno negli annunci ufficiali. Ieri abbiamo anticipato la notizia dell'arrivo di Alessio Re dall'Ascoli, i prossimi ingaggi riguarderanno gli ex civitanovesi Domizi e Diop? "Premesso che è Cianni che sta seguendo il tutto, con questi ragazzi ho un ottimo rapporto e posso dire che vengono volentieri. Non credo sia un problema se dovremo limare qualche dettaglio: quando da entrambe le parti c'è la volontĂ si risolve tutto in breve tempo".

Il dg Massimo Giulietti fa il punto su mercato e futuro: Inizieremo il 28 luglio, un’amichevole e poi partiremo per Sefro». La nuova Recanatese parte dalla coppia centrale: Contiamo molto sulla leadership di Bellusci».

