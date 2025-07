Asfaltature a Bergamo piano da 700mila euro | cantieri estivi al via anche di notte

L’estate bergamasca si trasforma sotto i lavori stradali, con un investimento di 700mila euro per asfaltature che coinvolgono molte vie centrali e non solo. Cantieri attivi anche di notte, per minimizzare i disagi. L’assessore Rota sottolinea l’urgenza di maggiori risorse, mentre parallelamente si interviene anche in 11 scuole, dimostrando che la città si prepara a un rinnovamento complesso e strategico per il suo futuro.

NUOVI LAVORI STRADALI. Interessate molte vie del centro di Bergamo e non solo. L’assessore Rota: «Servirebbero più risorse». Previsti lavori anche in 11 scuole. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Asfaltature a Bergamo, piano da 700mila euro: cantieri estivi al via, anche di notte

In questa notizia si parla di: bergamo - asfaltature - piano - 700mila

Asfaltature a Bergamo, piano da 700mila euro: cantieri estivi al via, anche di notte; Cesano, le 15 strade del Piano asfaltature: c’è anche la Nazionale dei Giovi; Parco del Quintino, Brigate Alpine e Boscobello: 700 mila euro per la riqualificazione.

Asfaltature a Bergamo, piano da 700mila euro: cantieri estivi al via, anche di notte - L’assessore Rota: «Servirebbero più risorse». Secondo ecodibergamo.it

Cesano, le 15 strade del Piano asfaltature: c’è anche la Nazionale dei Giovi - Piano di asfaltature a Cesano Maderno: il Comune ha stilato un elenco di 15 strade interessate a partire da un tratto della Nazionale ... Come scrive msn.com