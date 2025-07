Medio Oriente attesa per la risposta di Hamas sulla tregua

Nell’incertezza che avvolge il Medio Oriente, l’attenzione mondiale si concentra sulla risposta di Hamas alla proposta di tregua, attesa entro 24 ore. La situazione rimane delicata e imprevedibile, mentre le speranze di una pausa nei conflitti crescono, alimentando un fragile barlume di speranza per la pace. La risposta di Hamas potrebbe segnare un punto di svolta: restate sintonizzati per gli aggiornamenti.

È attesa entro 24 ore la risposta di Hamas alla proposta di tregua.

Medio Oriente, Hamas: sì a tregua. Attesa con raid - Hamas ha inviato al Qatar una risposta positiva in relazione alla nuova proposta per un accordo di tregua e liberazione degli ostaggi ... Lo riporta informazione.it

Gaza, da Hamas risposta positiva alla nuova proposta di tregua - Proseguono gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza. Segnala msn.com