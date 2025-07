Chris Masters critica la WWE | Troppa pubblicità poco wrestling autentico

un enorme spettacolo televisivo piuttosto che a una vera competizione di wrestling. Questa svolta, secondo lui, ha sacrificato l’autenticità e il cuore dello sport, lasciando gli appassionati con meno emozioni genuine. La sua critica apre un dibattito acceso sulla direzione futura della WWE e sulla qualità dello spettacolo offerto ai fan più fedeli.

Chris Masters non fa parte della famiglia della WWE da molto tempo, ma continua a seguire il prodotto attuale. Proprio per questo, ci sono aspetti che non gli piacciono particolarmente e, di recente, ha criticato la tendenza della WWE a inserire pubblicità in modo troppo evidente durante i match. Parlando a The Wrestling Classic, Masters ha dichiarato che gli show della WWE sono diventati troppo appariscenti e iper-prodotti, paragonandoli a qualcosa che si vedrebbe in America’s Got Talent. Secondo lui, il wrestling dovrebbe tornare ad essere più grezzo e autentico, con l’attenzione focalizzata sui lottatori e le loro storie, piuttosto che su effetti digitali e produzioni scintillanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net