Ucraina attacchi su Kiev dopo la telefonata Trump-Putin

Dopo il controverso colloquio tra Trump e Putin, si registrano nuovi attacchi sulla capitale ucraina, Kiev, lasciando almeno 23 feriti e un clima di crescente tensione nella regione. La situazione si fa sempre piĂą complessa e rischiosa, mentre le dinamiche geopolitiche continuano a evolversi rapidamente. Resta aggiornato per scoprire quale sarĂ il prossimo capitolo in questa delicata crisi internazionale.

Diversi attacchi russi hanno colpito l’area di Kiev nelle prime ore di oggi e almeno 23 persone sono rimaste ferite. Senza seguiti significativi il colloquio telefonico tra Putin e Trump, che invece oggi ha sentito Zelensky. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi su Kiev dopo la telefonata Trump-Putin

Ucraina, la guerra continua. Nuovi attacchi e le reazioni a Kiev - La guerra in Ucraina infuria da oltre tre anni, con nuovi attacchi che mettono a dura prova la resilienza del paese.

Ucraina: 4 morti e 32 feriti in attacchi russi. Raid di droni a Kharkiv - Aggiornamento del 07 Luglio delle ore 07:14; Gli USA aiuteranno Zelensky nella difesa aerea. Vertice tra i «Volenterosi» il 10 Luglio; Attacchi di Mosca su Kiev dopo la chiamata fallimentaria Trump-Putin. Il presidente Usa: Non sono contento.

Guerra Ucraina Russia, Kiev: 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 4 morti e 36 feriti in attacchi russi nella notte. Come scrive tg24.sky.it

Ucraina sotto attacco: quattro vittime nei raid russi, Trump critica Putin - Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito diverse regioni dell’Ucraina, causando almeno quattro morti e trentadue feriti, secondo i bilanci diffusi dalle autorità locali. Da informazione.it