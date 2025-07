Editori contro la ricerca IA di Google scrivono all’antitrust UE | Sottrae traffico mostrando il proprio riassunto in cima ai risultati

Gli editori italiani si schierano contro Google e la sua intelligenza artificiale, accusandola di sottrarre traffico e di anteporre i propri riassunti in cima ai risultati. Questa innovazione, come AI Overview, fornisce risposte rapide, ma minaccia un modello economico fondamentale per Internet. È il dilemma tra utilità e sostenibilità : il futuro della ricerca online è davvero in bilico.

AI Overview dà già la risposta all'utente attraverso un riassunto condensato da siti web che altrimenti sarebbero stati visitati. Un aiuto per chi usa Internet, ma che rompe il sistema economico basato sulla ricerca e sui click, che ha dato vita all'Internet per come la conosciamo.

In questa notizia si parla di: riassunto - ricerca - editori - google

