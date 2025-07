Juve dopo David serve un altro tassello per completare l’attacco | conferma di Kolo Muani o tutto su Osimhen

La Juventus guarda con attenzione al mercato offensivo, forte dell’acquisto di Jonathan David e pronta a chiudere un altro colpo importante. Sulle tracce di Kolo Muani o Osimhen, i bianconeri vogliono rafforzare l’attacco per affrontare la prossima stagione con rinnovata determinazione. La corsa ai grandi nomi è appena iniziata, ma il futuro della rosa juventina promette grandi sorprese: tutto dipende dalla scelta finale che potrebbe fare la differenza.

Juve, dopo Jonathan David serve ancora un tassello per completare l’attacco della prossima stagione: conferma Kolo Muani o Osimhen Preso Jonathan David, la Juve accelera per completare il reparto offensivo. Dopo aver chiuso brillantemente il primo grande colpo dell’estate, Damien Comolli – direttore generale bianconero – lavora ora su un altro nome di spessore per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, dopo David serve un altro tassello per completare l’attacco: conferma di Kolo Muani o tutto su Osimhen

In questa notizia si parla di: juve - david - completare - serve

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Il CT del #Canada Jesse Marsch parla così di #David ? L'allenatore della nazionale canadese ha elogiato il nuovo attaccante della #Juve a La Gazzetta dello Sport Riuscirà a segnare 25 gol con i bianconeri? La notizia completa nel primo commen Vai su X

Il CT del #Canada Jesse Marsch parla così di #David ? L'allenatore della nazionale canadese ha elogiato il nuovo attaccante della #Juve a La Gazzetta dello Sport Riuscirà a segnare 25 gol con i bianconeri? La notizia completa con tutte le dichiar Vai su Facebook

Juve-David, primo contatto in serata: ecco com'è andato; Juve, fumata quasi bianca per David: la situazione; Quote Osimhen Juve: il nigeriano obiettivo numero uno di Comolli.

Juve, non solo il mercato: ecco cosa serve per ripartire e tornare al livello delle big - Il Mondiale per Club ha confermato la dimensione attuale della Juve e ha messo in chiaro cosa serve ai bianconeri per tornare al top Il Mondiale per Club ha confermato la fotografia attuale della Juve ... Da calcionews24.com

Juventus, l'arrivo di David e l'ipotesi rescissione con Vlahovic scatenano i tifosi bianconeri - La Juventus abbraccia Jonathan David, i tifosi si scatenano: e Vlahovic si allontana, per lui rescissione consensuale o rinnovo- Scrive sport.virgilio.it