Vtb manca l’ultima pedina Pinali vicina sfuma Ronchi

Per Greta Pinali manca solo l’annuncio. Sfuma invece l’approdo in rossoblĂą di Sabina Ronchi. L’opposta mancina, classe 2007, sorella del capitano dell’Hokkaido in B maschile, ha optato per la Fatro Ozzano e per andare a giocare con continuitĂ in B2 femminile: colpaccio della societĂ del presidente Gambi, quindi, che dopo la promozione è al lavoro per costruire un roster all’altezza del campionato nazionale. La Fcredil Bologna, invece, resta a caccia di un’ultima pedina: attaccante di palla alta, non necessariamente un’opposta. Sfumata Ronchi, il diesse Generali in accordo col coach hanno cambiato programma: sono arrivate le riconferme in banda di Bongiovanni, classe 2005, e Francesca De Paoli, classe 20006. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net