Nuovo Brescia palla al centro La Feralpi trasloca al Rigamonti

In mezzo, però, ci sono le giornate più frenetiche, quelle che dovranno definire dal punto di vista gestionale e strategico il nuovo corso del Brescia Calcio. La città attende con trepidazione, mentre la trasferimento al Rigamonti e i prossimi passi si fanno sempre più cruciali per scrivere un nuovo capitolo di passione e speranza sportiva.

Una decina di giorni per conoscere i dettagli del futuro del nuovo Brescia. L’appuntamento più atteso è in calendario il 17 luglio, quando il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia accoglierà la presentazione della nuova società che dovrà riportare entusiasmo e ambizione nel calcio bresciano, ferito e mortificato dal doloroso addio a 114 anni di storia. In mezzo, però, ci sono le giornate più frenetiche, quelle che dovranno definire dal punto di vista burocratico e regolamentare il trasloco della Feralpisalò nel capoluogo e l’apertura di un ciclo del tutto nuovo. Un capitolo che in molti sperano potrà contenere nella sua denominazione ancora la parola “Brescia“, ma il nome (calcistico), almeno per il momento, rientra ancora nella sfera di Massimo Cellino, che potrebbe anche decidere di far ripartire dall’Eccellenza quello che resta del suo Brescia Bsfc (il patron sardo ha anche annunciato il ricorso al Tar contro l’estromissione dallo stadio Rigamonti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovo Brescia, palla al centro. La Feralpi trasloca al Rigamonti

L’iscrizione senza speranza e la possibile rinascita col patron della Feralpi e i giocatori-simbolo. Il Brescia si aggrappa a capitan Bisoli - Domani sarà l’ultimo giorno utile per iscriversi al nuovo campionato di Lega Pro e a Brescia regna l’incertezza assoluta. Lo riporta msn.com