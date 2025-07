F1 la Ferrari non va da nessuna parte ed è un’auto difficile Silverstone sintesi dell’intero 2025

La Ferrari e la Mercedes affrontano un 2025 tra sfide e difficoltà palpabili, come dimostrano le parole di Leclerc e Hamilton a Silverstone. Una gara che ha messo in luce le criticità dei team, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e molte domande sul futuro della Formula 1. Questa sintesi ci invita a riflettere sulle strategie e le innovazioni necessarie per risollevare le sorti di queste leggende dell’automobilismo.

“Non siamo andati da nessuna parte per tutta la gara; e quando dico da nessuna parte, intendo proprio nessuna parte”. Parole e musica di Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2025. “È stata l’auto più difficile che abbia mai guidato su questa pista nelle condizioni odierne, non riesco neppure a spiegarvi quanto”. Testo e sinfonia di Lewis Hamilton alla fine del GP di Silverstone 2025. Dichiarazioni che sintetizzano la prima metà di stagione ferrarista, non solo la gara disputatasi ieri in Inghilterra. Il 2025 è un anno in cui il Cavallino Rampante non sta andando da nessuna parte e si trova alle prese con un auto difficile da capire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la Ferrari non va da nessuna parte ed è un’auto difficile. Silverstone sintesi dell’intero 2025

In questa notizia si parla di: nessuna - auto - difficile - silverstone

Denisa Maria Adas scomparsa, ritrovata l’auto vicino a un residence ma della 30enne nessuna traccia - Denisa Maria Adas, scomparsa il 15 maggio a Roma, è stata ritrovata l'auto nei pressi di un residence a Prato, ma di lei nessuna traccia.

Wrapping up our Silverstone weekend Vai su Facebook

F1. GP Silverstone, Leclerc ammette l'errore: Scelta sbagliata e passo inesistente. Devo capire cosa non va; Hamilton: La SF-25 non ama affatto le condizioni di bagnato; Verstappen può essere salvato dal ritorno di 'GP' Lambiase?.

F1 | Haas, gara difficile a Silverstone: Bearman e Ocon fuori dalla zona punti - Con le condizioni particolari della pista a causa della pioggia, per alcuni team del centro gruppo avrebbe potuto essere la gara delle sorprese ma non lo è stato per la Haas. msn.com scrive

F1. Ferrari, Vasseur dopo Silverstone: "Weekend difficile, McLaren un passo avanti. Lotta serrata, ma non è finita" - Frédéric Vasseur ammette il passo indietro rispetto alla McLaren, ma resta fiducioso per la lotta al titolo: ... Lo riporta automoto.it