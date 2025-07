Pinguini Tattici Nucleari salutano i fan a Roma e ora vacanze in giro per il mondo | Ci fermeremo per qualche mese ma non sarà una pausa lunga – VIDEO

I Pinguini Tattici Nucleari hanno concluso il loro inseguimento di luci e note con l'Hello World Tour 2025 a Roma, lasciando il pubblico con il cuore pieno di emozioni e ricordi indimenticabili. Dopo nove spettacolari date e migliaia di fan coinvolti, si preparano a una pausa strategica… ma non per troppo tempo. Cosa riserverà il futuro ai nostri artisti preferiti? Restate sintonizzati, perché l’attesa non durerà a lungo.

Hello World – Tour Stadi 2025 dei Pinguini Tattici Nucleari, partito il 7 giugno da Campovolo (Reggio Emilia) si è concluso venerdì sera 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma, dopo 9 date e con 420 mila biglietti venduti, 27 brani in scaletta, 700 corpi illuminanti, 400 mq di Ledwall, 40 cannoni da stadio e piĂą di 3000 kg di coriandoli. Poi cosa accadrĂ ? Zanotti aveva rivelato durante il concerto a San Siro “ Ci fermeremo per qualche mese, ma non sarĂ una pausa lunga alla Calcutta per intenderci. Stiamo organizzando con degli amici un viaggio in Uzbekistan, anche se penso sia complicato poi titolare un pezzo così (il riferimento è a Islanda, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it