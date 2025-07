Van der Poel al Tour sono fuochi d’artificio

impossibile staccare gli occhi, perché Mathieu Van der Poel ha già dimostrato che al Tour si gioca sul serio fin dalla prima tappa. La sfida tra i grandi esplode in un ritmo incalzante e spettacolare, lasciando il pubblico senza fiato e la suspense alle stelle. È il ciclismo che fa sognare: adesso, non resta che scoprire se questa imprevedibile intensità continuerà a dominare anche nelle prossime tappe.

Altro che aspettare la terza settimana: al Tour si fa subito sul serio. La seconda tappa, che si arrampica nel cuore di Boulogne sur Mer, consegna agli archivi un ordine d’arrivo stellare: primo Mathieu Van der Poel davanti a Pogacar e Vingegaard. E non a caso: sono anche i tre che sulle collinette che agitano la corsa prima del traguardo menano le danze. Che bel ciclismo questo che ha mandato in pensione la gara d’attesa. Su un finale così era atteso proprio Van der Poel: l’olandese risponde presentissimo. Se la gioca all’ultimo respiro col suo amicone Pogacar, altro signore delle classiche (otto per lui, una in più per il marziano di Slovenia) e fa il pieno: secondo successo di tappa in Francia e maglia gialla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net