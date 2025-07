Gottardi | Da giardiniere alla Lazio dei mostri ora sono immobiliarista Quando Zeman ci pesava

Dalla Lazio dei mostri a nuovo ruolo di immobiliarista: un percorso sorprendente tra ricordi di Zeman e sfide in campo, fino alle opportunità all’estero. L’ex jolly biancoceleste si racconta, svelando aneddoti e motivazioni dietro questa trasformazione, dimostrando che anche nel mondo degli affari la determinazione e il cuore sportivo fanno la differenza. Tuttavia, cosa lo ha spinto ad abbandonare l’Italia? Scopriamolo insieme.

L’ex jolly biancoceleste si racconta: "Non ero un fenomeno, ma correvo tanto. Che spogliatoio a Roma: si litigava sempre, poi in campo spariva tutto. Oggi compro, vendo e affitto case ma in Svizzera, perché l'Italia non ti tutela.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gottardi: "Da giardiniere alla Lazio dei mostri, ora sono immobiliarista. Quando Zeman ci pesava..."

