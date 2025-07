Kokcu obiettivo concreto dell’Inter per sostituire Calhanoglou Dumfries tentato dal City

L'Inter si prepara a sorprenderti: con l'addio di Calhanoglou ormai vicino, i nerazzurri stanno puntando su Orkun Kokcu, talento del Benfica, come sostituto ideale. La squadra di Chivu non vuole farsi trovare impreparata e sta esplorando tutte le opzioni per mantenere alta la competitività . Nel frattempo, anche Denzel Dumfries potrebbe lasciare Milano, con il Manchester City pronto a mettere sul piatto una cifra importante. L'estate dei trasferimenti si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

I nerazzurri non hanno intenzione di farsi trovare impreparati alla partenza ormai certa di Calhanoglu, e stanno sondando il terreno per mettere a disposizione del tecnico Chivu un degno sostituto del turco. E potrebbe essere un altro connazionale dell’attuale numero 10 dell’Inter, quel Orkun Kokcu, attualmente in forza al Benfica. Potrebbe lasciare Milano anche Denzel Dumfries, sul quale è piombato il Manchester City, pronto a pagare la clausola rescissoria. CALHANOGLOU AI SALUTI, INTER SU KOKCU Stando a quanto giunge dal Portogallo, il trequartista turco del Benfica è finito nel mirino dei nerazzurri che lo considerano il profilo ideale per sostituire il suo connazionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Kokcu obiettivo concreto dell’Inter per sostituire Calhanoglou. Dumfries tentato dal City

In questa notizia si parla di: kokcu - inter - calhanoglou - dumfries

Kokcu Inter, l’ultima idea nerazzurra per il centrocampo! Può essere l’erede di Calhanoglu - L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio centrocampo con un nome di grande prospettiva: Orkun Kokcu.

Piacere, tifo Inter! (@piacere_inter) Vai su X

Se dovesse partire #Sommer, è inutile andare a cercare un altro portiere, perché abbiamo già #Martinez. È giusto dare a lui la titolarità della porta nerazzurra. Ha mostrato il suo potenziale al #Genoa, e si è fatto un anno di panchina all’#inter sfornando ottime Vai su Facebook

Inter a caccia del sostituto di Calhanoglu, idea Kokcu: il Benfica vuole 40 milioni; A Bola - Da un turco all'altro? Per rimpiazzare Calhanoglu l'Inter mette nella lista anche Kökçü...; Il monte ingaggi dell'Inter 2025/26.

Inter, caccia al dopo Calhanoglu: spunta anche Kokcu del Benfica - Secondo quanto riferito da A Bola infatti, Kokcu è finito sulla lista dei candidati per sostituire Calhanoglu all'Inter. Secondo calciomercato.com

A Bola – Calhanoglu via, l’Inter piomba su Kokçu! Situazione e cifre. Giocatore interessato - C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter in caso di partenza (probabile) di Hakan Calhanoglu in direzione Galatasaray ... Come scrive fcinter1908.it