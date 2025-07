Novara la furia del vento scoperchia un tetto in pieno centro

Il maltempo imperversa nel Nord Italia, lasciando dietro di sé danni e scompiglio. A Novara, la furia del vento ha scoperchiato un tetto nel cuore della città, mentre a Vespolate le strade si sono trasformate in torrenti impetuosi. È una giornata di emergenza e di sfide, ma anche di solidarietà e resilienza. La lotta contro gli effetti della tempesta è appena iniziata.

Prosegue la conta dei danni dopo il weekend di maltempo che ha flagellato il nord Italia. A Novara, la furia del vento ha scoperchia il tetto di una casa in pieno centro. A Vespolate, sempre nel Novarese, le strade sono diventate come veri e propri torrenti dopo i forti temporali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Novara, la furia del vento scoperchia un tetto in pieno centro

In questa notizia si parla di: novara - furia - vento - scoperchia

Panico a Novara, la furia del vento scoperchia un tetto in pieno centro: le immagini - Novara si trova nel cuore di una tempesta improvvisa che ha scatenato il caos in città. Vento furioso e pioggia torrenziale hanno trasformato le strade in fiumi e, in un drammatico episodio, un tetto del centro è stato scoperchiato, causando panico tra i residenti.

Panico a Novara, la furia del vento scoperchia un tetto in pieno centro http://dlvr.it/TLmJTq @LaStampa Vai su X

Panico a Novara, la furia del vento scoperchia un tetto in pieno centro; Raffiche di vento fortissimo e pioggia, il tetto di un condominio sradicato a Novara; Fiamme in città, brucia il tetto di una palazzina a Novara, le immagini.

Tromba d’aria a Giussago, la furia del vento scoperchia il tetto di un’abitazione: il video degli ingenti danni nel Pavese - Il Fatto Quotidiano - Case scoperchiate a Giussago per la furia delle violenti piogge che si sono abbattute con grande intensità nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 giugno. Riporta ilfattoquotidiano.it

Novara, il vento scoperchia un edificio: la folata strappa via il tetto - Un video caricato su Facebook dall'utente Manuel Marigliano sta già facendo il giro del mondo e mostra un edificio a Novara, scoperchiato dal forte vento. Scrive youmedia.fanpage.it