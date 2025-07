Un centrocampista senese per la Robur Barbera dal Ghiviborgo | ritorno a casa

Un centrocampista senese per la Robur Siena: Gianni Barbera. Tornato a casa, il giovane talento del Ghiviborgo si distingue per determinazione e passione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Con un mix di talento naturale e un impegno costante, Barbera incarna perfettamente lo spirito di una squadra che guarda al futuro con entusiasmo. Gianni Barbera, che ...

"Ogni partita è una sfida, ogni allenamento un’opportunitĂ per migliorare. Credo nella disciplina, nella costanza e nell’importanza del lavoro di squadra. Nato nel 2004, ho sempre creduto che talento e duro lavoro vadano di pari passo, ed è per questo che ho scelto di affiancare la mia carriera sportiva agli studi, in Biologia all’UniversitĂ di Siena": si presenta così, nel proprio sito internet, il nuovo acquisto del Siena, Gianni Barbera, che ha appena sottoscritto un contratto biennale. Il centrocampista, nato proprio sulle lastre, la scorsa stagione ha militato nel Ghiviborgo: buone geometrie e buona personalitĂ , mediano, mezzala, ma anche adattabile dietro le punte, mister Bellazzini lo conosce bene; di sicuro non sarĂ il solo giocatore che seguirĂ a Siena il tecnico pisano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net