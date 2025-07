Taiwan tifone Danas si abbatte sul paese 2 morti e oltre 330 feriti oltre 3000 evacuati dalle proprio case venti fino a 137 km h - VIDEO

Il tifone Danas si abbatte con furia su Taiwan, portando venti da urlo e piogge torrenziali che hanno già causato due vittime e oltre 330 feriti. Con raffiche fino a 137 km/h e più di 500 millimetri di pioggia nel sud, la popolazione si prepara all’emergenza. Oltre 3.000 persone sono state evacuate dalle proprie case, evidenziando la forza distruttiva di questa calamità naturale. Restiamo aggiornati per ulteriori sviluppi e per capire come affrontare questa sfida insieme.

Il tifone ha generato raffiche di vento con velocità fino a 137 chilometri orari e ha già scaricato oltre 500 millimetri di pioggia nel sud del Paese nel corso del fine settimana Il tifone Danas ha investito Taiwan con venti record e piogge torrenziali, causando due vittime e oltre 330 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Taiwan, tifone Danas si abbatte sul paese, 2 morti e oltre 330 feriti, oltre 3000 evacuati dalle proprio case, venti fino a 137 km/h - VIDEO

In questa notizia si parla di: oltre - tifone - taiwan - danas

Taiwan, 2 morti e oltre 300 feriti per il tifone Danas - Il tifone Danas ha scosso Taiwan con venti impetuosi e piogge torrenziali, causando due vittime e oltre 330 feriti.

Il tifone Danas flagella Taiwan: venti oltre 220 km/h, morti e feriti Vai su Facebook

Taiwan, 2 morti e oltre 300 feriti per il tifone Danas; Taiwan, il tifone Danas causa devastazioni e vittime: le immagini dall'isola; Il tifone Danas travolge Taiwan.

Taiwan, il tifone Danas causa devastazioni e vittime: le immagini dall’isola - Due persone sono morte e oltre 300 sono rimaste ferite sulla costa occidentale dell’isola, densamente popol ... Da msn.com

Tifone Danas su Taiwan, migliaia di persone evacuate - 000 persone a Taiwan hanno dovuto lasciare le proprie case a causa delle forti piogge che il tifone Danas ha scaricato sull'isola, provocando inondazioni e frane. Scrive ansa.it