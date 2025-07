Sinner Cobolli e Sonego per un altro record

L’Italia del tennis si prepara a vivere un giorno memorabile a Wimbledon, dove Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo. Tra allenamenti, record e sogni che diventano realtà, il cuore azzurro batte forte. Oggi, più che mai, l’Italia si sente protagonista. Non solo per il grande match di Sinner, ma anche per la passione e l’orgoglio che trasmettono i nostri talenti, e questa volta...

Sinner si allena con Cobolli. Sinner guarda la partita di Sonego, che si carica e vince. Sinner, a 13 anni "palleggiava con me – dice Djokovic –, e già spaccava la palla". Sinner – ancora – riceve il trofeo di Campione del mondo Itf 2024. Gira che ti rigira c’è sempre di mezzo Jannik, ma oggi a Wimbledon sarà un giorno totalmente azzurro. Non solo perché gioca il numero uno al mondo (non prima delle 18, diretta Sky) ma c’è la piccola grande truppa degli italiani sopra citati che tenta l’attacco ai quarti di finale dello Slam più affascinante di sempre. Di per sé un record è già stato battuto, perché tre giocatori ’nostri’ alla seconda settimana del torneo non si erano mai vista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner, Cobolli e Sonego per un altro record

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

Wimbledon-Sinner, Cobolli e Sonego: sembra un film di Sergio Leone. Il Rosso, il Biondo e il Bruno - Editoriali del Direttore | Niente pistole, ma con le racchette sparano proiettili. Secondo ubitennis.com

