Il Popolesco è già in semifinale Ecco tutti i prossimi incontri

Il Torneo dei Rioni di Montemurlo entra nel vivo, con il Popolesco 232 già qualificato per la semifinale e i protagonisti pronti a sfidarsi per la vittoria finale. I campioni in carica guidano la classifica con 9 punti, ma la competizione si fa sempre più avvincente: scopri tutti i prossimi incontri e l’emozione che si respira sul campo. La corsa al titolo è appena iniziata!

I campioni in carica del Rione Popolesco guidano la graduatoria a quota 9 punti e sono già matematicamente in semifinale. Merito anche del 4-3 (griffato da una tripletta di Bini e da un acuto di Ferri) imposto ai rivali del Rione Bagnolo, ai quali non sono bastate le reti di Maresia, Montecalvo e del capocannoniere Lucky ma che restano secondi. E’ il punto sul Torneo dei Rioni di Montemurlo, che sta per entrare nella sua fase culminante. L’ultima partita in ordine cronologico è andata in scena come di consueto al Nelli qualche giorno fa: in virtù delle marcature di Cirino (doppietta) Scardilli e Ceccarelli (che hanno vanificato il gol di Cusano) il Rione Fornacelle ha superato per 4-1 il Rione Oste Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it