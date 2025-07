Aiuto aiutateci Paura in aereo allarme e atterraggio di emergenza a Roma | soccorsi sulla pista

Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo nei cieli sopra Roma, quando un volo da Parigi a destinazione esotica ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Fiumicino a causa di una grave emergenza medica. La paura e l’adrenalina sono salite alle stelle mentre i soccorsi intervenivano sulla pista per garantire la sicurezza dei passeggeri. Un episodio che ricorda quanto la calma possa essere messa alla prova in un attimo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una serata tranquilla si è trasformata in una corsa contro il tempo nei cieli sopra l’Europa. Un aereo in volo da Parigi verso una destinazione lontana nell’oceano Indiano ha dovuto interrompere la sua rotta a causa di un’improvvisa emergenza medica a bordo. Intorno alle 22, il velivolo ha toccato terra all’aeroporto di Fiumicino, dove ad attenderlo c’erano già i soccorsi. >> Orrore al pranzo della domenica in famiglia, Boris è morto così. È stato il figlio Francesco: lo choc davanti all’altro figlio L’allarme è scattato nel corso della serata di domenica 7 luglio, quando il comandante ha comunicato alla torre di controllo la necessità di effettuare un atterraggio non previsto nello scalo romano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

