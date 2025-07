Richard Rios Inter lui in pole per il post-Calhanoglu! C’è una sua qualità che stuzzica Chivu

Richard Rios si mette in mostra come possibile erede di Calhanoglu nell’Inter, grazie a una qualità che non passa inosservata a Chivu. Mentre l’Atalanta blindano Ederson, lasciando pochi spiragli sul mercato, il centrocampo nerazzurro si anima di possibilità e strategie. La risoluzione di questa intricata situazione potrebbe ridefinire gli equilibri di scena: una presa di posizione decisa da parte della Dea che...

L'Atalanta blinda Ederson e lancia un messaggio chiaro a tutti i club interessati, compresa l'Inter: il centrocampista brasiliano non è in vendita. Nemmeno un'offerta da 60 milioni di euro basterebbe per smuovere la Dea, che considera il giocatore un elemento imprescindibile. Una presa di posizione forte, che costringe i nerazzurri a rivedere le proprie strategie in vista di un'eventuale cessione di Hakan Calhanoglu. Il regista turco, classe 1994, è finito nel mirino del Galatasaray e non è escluso che nei prossimi giorni si registrino sviluppi concreti.

