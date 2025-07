Eccellenza Civitanovese in stand by le trattative societarie

Eccellenza civitanovese in stand by: le trattative societarie si trascinano ancora, con altri due giorni di attesa prima di scoprire il destino della squadra. Dopo tante ipotesi e rinvii, sembra che questa volta si sia davvero giunti a un bivio. La decisione cruciale, prevista per mercoledì, potrebbe segnare un nuovo capitolo per la società , lasciando tutti con il fiato sospeso.

Altri due giorni di attesa. Poi si dovrebbe sapere, una volta per tutte, se la Civitanovese passerà agli acquirenti oppure resterà nelle mani dell’attuale patron Mauro Profili. Nonostante le tante occasioni in cui si è parlato di varie giornate come quelle decisive e poi si è andati avanti di rimando in rimando, la sensazione è che stavolta si sia giunti realmente ad un bivio. Prendere o lasciare. Sarebbe infatti fissato a mercoledì il famoso incontro da un non precisato notaio che ospiterà le due parti in causa per, eventualmente, procedere al passaggio delle quote. Gli acquirenti, è bene ribadirlo, fanno riferimento all’imprenditore laziale Davide Ciaccia e all’ex dirigente calcistico Claudio Dell’Uomo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Civitanovese, in stand by le trattative societarie

