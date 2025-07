Calcio Eccellenza La linea verde dell’Asta Taverne In difesa arriva Piliu classe 2007

L’Asta Taverne si rinforza con un talento promettente: Gioele Piliu, classe 2007, difensore di grande prospettiva, proveniente dal Castelfiorentino United. Con esperienze nelle giovanili di Poggibonsi e un ruolo di rilievo nella Juniores regionale, Piliu porta entusiasmo e qualità alla linea verde arancioblù. Un acquisto strategico per il futuro del club, pronto a lasciare il segno nel calcio di eccellenza.

L'Asta Taverne, nelle scorse ore, ha dato il benvenuto a un nuovo giocatore, che andrà a rinforzare il parco under arancioblù, a disposizione di mister Stefano Bartoli. Si tratta di Gioele Piliu, "giovane difensore – spiega il club –, classe 2007, reduce dall'esperienza con il Castelfiorentino United, dove a partire dal 2023 ha ricoperto un ruolo di rilievo nella formazione Juniores regionale. Cresciuto nei settori giovanili di Poggibonsi e Colligiana, Piliu ha costruito passo dopo passo il proprio percorso formativo, dimostrando personalità e affidabilità in campo. Con l'approdo in maglia arancioblè, Gioele si prepara ad affrontare per la prima volta il campionato di Eccellenza, dove quest'anno sarà obbligatoria, secondo la regola delle quote, la presenza in campo per tutti e novanta i minuti, di almeno un giocatore classe 2007.