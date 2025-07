Trump | ‘deluso da Putin sto aiutando molto l’Ucraina’

Donald Trump, deluso dalla telefonata con Putin, ha ribadito il suo impegno a supportare l’Ucraina, sottolineando che se fosse stato ancora presidente, la guerra non si sarebbe verificata. “Sto aiutando molto l’Ucraina”, ha affermato, evidenziando come il suo approccio avrebbe potuto fare la differenza. La sua posizione accende nuovi dibattiti sulla diplomazia e le strategie future nel conflitto. Ma cosa riserverà il domani?

“Sto aiutando l’Ucraina. La sto aiutando molto”. Lo ha detto Donald Trump ribadendo che se fosse stato presidente non ci sarebbe stata una guerra. La telefonata con Volodymyr Zelensky “è stata molto buona. Sono stato molto deluso dalla telefonata con Putin”, ha aggiunto. Per il leader del Cremlino, intanto, “i Paesi occidentali danneggeranno ancor di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘deluso da Putin, sto aiutando molto l’Ucraina’

In questa notizia si parla di: molto - aiutando - trump - deluso

Tennis, Paolini: “L’esperienza mi sta aiutando molto” - Jasmine Paolini riflette sulla sua crescita nel tennis, esprimendo gratitudine per l'esperienza accumulata.

Trump: "Molto deluso dalla telefonata con Putin, sto aiutando l'Ucraina" #ucraina #russia #guerra #7luglio Vai su X

Ci sono "buone chance" di raggiungere un accordo con Hamas "questa settimana". Lo ha detto Donald Trump alla vigilia della visita del premier israeliano Benyamin Netanyahu alla Casa Bianca. Parlando invece della guerra in Ucraina il Presidente ha detto: Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Sono deluso da Putin, sto aiutando Kiev”; Avanzata russa in Donetsk e Kharkiv, raid e vittime. Trump: 'Sto aiutando Kiev, deluso da Putin'; Trump: Molto deluso dalla telefonata con Putin, sto aiutando l'Ucraina | Il leader del Cremlino: Peggio per l'Occidente se continuerà la politica anti-russa.

Avanzata russa in Donetsk e Kharkiv, raid e vittime. Trump: 'Sto aiutando Kiev, deluso da Putin' - L'esercito russo continua a intensificare l'offensiva in Ucraina, per massimizzare le conquiste territoriali prima che il Cremlino prenda in considerazione sul serio un cessate il fuoco. Da ansa.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Sono deluso da Putin, sto aiutando Kiev” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i cronisti, si è detto 'molto deluso' dalla sua recente telefonata con l'omologo russo, Vladimir Putin. Secondo informazione.it