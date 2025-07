Feliciano Lopez | Il serve&volley era dentro di me Sinner? Può vincere Wimbledon

Feliciano Lopez, il maestro del serve e volley, rivela il suo sorprendente viaggio nel mondo del tennis: un’identità che nessuno poteva cancellare. Dalla resistenza alle pressioni per cambiare stile alla guida delle Finals di Davis in Italia, la sua storia è un'incredibile testimonianza di passione e determinazione. E sulla squalifica di Jannik, Lopez si schiera: "Ingiusta". Un esempio di integrità e amore per il gioco.

Lo spagnolo racconta il suo lungo viaggio nel tennis: "Volevano cambiare il mio stile, ma quel tipo di gioco nasceva dentro di me. Ora guido le Finals di Davis in Italia". E sulla squalifica di Jannik: "Ingiusta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Feliciano Lopez: "Il serve&volley era dentro di me. Sinner? Può vincere Wimbledon"

In questa notizia si parla di: feliciano - lopez - serve - volley

Feliciano Lopez: Il serve&volley era dentro di me. Sinner? Può vincere Wimbledon; “Deliciano” va in paradiso, nel nome di Murray; Feliciano Lopez è ormai un monumento del tennis: non salta un Grande Slam da 20 anni.

Essere Feliciano Lopez - Spaziotennis - È uno dei pochi a non resistere alla tentazione del serve and volley, nonostante ribattitori ... Come scrive spaziotennis.com

L’ultima volta di Feliciano Lopez: lo spagnolo atipico saluta tutti a Mallorca - Basti pensare al suo gioco incentrato sul serve&volley e sulla superficie a lui più congeniale: l’erba. Riporta tennisfever.it