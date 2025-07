Cinque acconciature dell’estate approvate dalle IT girl

l’estate non bisogna rinunciare all’eleganza e alla tendenza. Le it girl ci sorprendono con cinque acconciature fresche, pratiche e di grande stile da sfoggiare sotto il sole cocente. Scopri come combinare comfort e glamour, trasformando le alte temperature in un’occasione per osare e rinnovare il tuo look estivo. Pronte a scoprire i segreti delle acconciature più hot di questa stagione?

Anche i detrattori dell’aria condizionata sembrano aver capitolato, colpa di un caldo ormai incontenibile (e insopportabile). Ma se al chiuso è possibile godere di un po’ di sollievo, una volta fuori casa si è in balìa delle temperature che sfiorano quella del nucleo terrestre. Nel tentativo di trovare sollievo, il sacrificio maggiore è in termini di stile: vestiti ridotti ai minimi termini e capelli raccolti talvolta in maniera grossolana. Ma a questo si può rimediare, grazie alle acconciature dell’estate approvate dalle IT girl. Dallo chignon spettinato ai tagli più o meno radicali – come il French Bob o il Bixie Cut – quando si tratta di pettinature anticaldo le IT girls ci guidano verso vette elevatissime di coolness. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cinque acconciature dell’estate approvate dalle IT girl

