Lecco maxi tamponamento a catena | sei feriti Statale 36 bloccata e lunghe code

Un maxi tamponamento sulla Statale 36 a Lecco provoca scompiglio: sei feriti, tra cui una ragazzina di 12 anni, e il traffico si blocca completamente. L’incidente, avvenuto questa mattina alle 8 presso Suello, si verifica durante l’orario di punta, rendendo le code interminabili e creando disagi per tutti i pendolari. La situazione rimane critica, mentre le autorità lavorano per gestire l'emergenza e ripristinare la circolazione.

Lecco, 7 luglio 2025 – Maxi tamponamento sulla Statale 36. Se i le persone rimaste ferite, tra cui una ragazzina di 12 anni. L'incidente è successo questa mattina intorno alle 8, in pieno orario di punta, all'altezza di Suello, in direzione sud, da Lecco verso Milano, dove è allestito un cantiere per adeguare la vicina pista ciclabile e impedire che si allaghi. La Superstrada Milano – Lecco è rimasta completamente bloccata. Lunghe code sulla statale 36. Diverse le auto coinvolte nello scontro, innescato molto probabilmente dal mancato rispetto della distanza di sicurezza e dalla velocità eccessiva: i conducenti di due veicoli sembra si siano speronati e poi a seguire sono scontrati gli altri che arrivavano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, maxi tamponamento a catena: sei feriti. Statale 36 bloccata e lunghe code

