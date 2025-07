Vita da ex Pro Patria su Baldini Arena tra Arezzo e Casarano

Mentre Ferrara attende con trepidazione il bando per la ripresa della Spal, tra Arezzo e Casarano si accendono le speranze di ex professionisti come Baldini Arena. L’ex allenatore, tornato a far parlare di sé, potrebbe essere il volto nuovo di una Pro Patria desiderosa di risalire la china. Una sfida che promette emozioni e colpi di scena, dimostrando che nel calcio nulla è mai scritto fino all’ultimo fischio.

Se a Ferrara l’attenzione di tifosi e appassionati è rivolta quasi esclusivamente al bando che sancirà la ripartenza della Spal dal campionato regionale di Eccellenza, gli ex biancazzurri continuano ad essere al centro delle trattative di mercato. La Pro Patria – riammessa in serie C nonostante la retrocessione maturata ai playout – potrebbe puntare su Francesco Baldini (nella foto). L’ex allenatore della Spal aveva firmato un contratto biennale col club di via Copparo, che ovviamente non ha più valore. Mister Baldini si gioca la panchina dei bustocchi con Leandro Greco, e in precedenza era stato valutato anche il profilo di Andrea Dossena, pure lui ex Spal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vita da ex. Pro Patria su Baldini. Arena tra Arezzo e Casarano

