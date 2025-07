Non so che dire sono stato a letto per sei anni Dopo questo show posso morire sereno | Ozzy Osbourne malato di Parkinson dà l’addio al suo pubblico

Ozzy Osbourne, rockstar leggendario e figura iconica, ha concluso il suo emozionante concerto a Birmingham con un messaggio di gratitudine e coraggio. Nonostante la diagnosi di Parkinson del 2020 e anni di difficoltà, il suo spirito indomito ha infiammato 40.000 fan al Villa Park, dimostrando che la passione per la musica e la vita può superare ogni ostacolo. La sua testimonianza rimarrà impressa come un inno alla resilienza e alla speranza.

Ozzy Osbourne ha salutato il suo pubblico a Birmingham, la sua città natale, cantando al Villa Park davanti a 40000 fan. L’artista 76enne, a cui è stato diagnosticato nel 2020 il morbo di Parkinson, si è esibito su un trono nero che si ergeva sotto il palco. “Che la follia abbia inizio”, ha esclamato prima di iniziare il live. “Non so cosa dire, sono stato a letto per circa sei anni. Non avete idea di come mi sento, grazie dal profondo del cuore – ha aggiunto – Siete tutti speciali, ora forza scatenatevi!”. L’artista ha eseguito diversi brani da solista prima di esser raggiunto sul palco, per la prima volta in 20 anni, dai Black Sabbath, i compagni di band presenti con la formazione originale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it