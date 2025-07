Michael Douglas parla del suo ritiro dalla recitazione | Mi sono reso conto che dovevo smettere

Dopo quasi sei decenni di successi, Michael Douglas si apre sul suo futuro nel mondo del cinema: un nuovo capitolo che potrebbe segnare il suo addio alle scene, a meno che non riceva un’offerta davvero speciale. La sua riflessione sincera ci invita a scoprire cosa spinge una leggenda del cinema a mettere da parte il microfono e la macchina da presa, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno.

Dopo una carriera cinematografica durata quasi 60 anni, i giorni da protagonista di Michael Douglas potrebbero essere ormai alle sue spalle. Al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary, il due volte vincitore dell’Oscar ha recentemente affermato che, a meno che non gli venga offerto “ qualcosa di speciale ” da interpretare, non ha “ alcuna intenzione ” di tornare a recitare in futuro. “ Ho avuto una carriera molto intensa. Ora non lavoro più dal 2022 perché ho capito che dovevo smettere ”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it