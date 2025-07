Basket oggi il debutto Europei universitari Molari | Ospitarli è un grande onore

Saranno le ragazze iridate di coach Jordan Losi ad aprire gli Europei Universitari di basket al via oggi a Bologna. Le Azzurre campionesse in carica affronteranno la Prague University of Economics and Business con palla a due alle 11.45 alla Record. Per loro l'obiettivo dichiarato sarà quello di bissare il successo della precedente edizione, continuando così la striscia positiva avviata due anni fa con la conquista del bronzo. I ragazzi di Matteo Lolli, quarti un anno fa, ma con alle spalle ben quattro ori europei (2017, 2018, 2019 e 2023), debutteranno al Terrapieno alle 18.30 con Basilea. Ieri oltre 400 studentesse e studenti provenienti da 16 paesi hanno sfilato nell'Aula Magna di Santa Lucia per la cerimonia di apertura con la bolognese Sofia Tartarini, atleta CUS a leggere il giuramento per tutti i cestisti.

