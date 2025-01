Ilrestodelcarlino.it - Max Mara e la Filarmonica. Gli abiti sul palco della Scala

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La maison di moda reggiana Maxe lahanno raggiunto un accordo per una prestigiosa collaborazione che unisce due eccellenze simbolo dell’Italia nel mondo. Per la stagione 2025, infatti, tutte le donne dell’orchestra indosserannoMax, rigorosamente neri, portando sulscenico non solo il loro straordinario talento musicale e artistico, ma anche l’eleganza e i valori del brand di Reggio Emilia noto nel mondo. La nuova stagioneinaugura lunedì 27 gennaio al Teatro alla, a Milano, con Riccardo Chailly sul podio a dirigere la Settima Sinfonia di Gustav Mahler. Max"incarna lo stile e il lusso italiano: una collezione decisa e contemporanea fatta di silhouette sartoriali, produzioni preziose e massima qualità", fa sapere la maison in una nota.