Mattia Insolia, che racconta alla perfezione rabbia e fame di una generazione

, catanese classe 1995, è riuscito con soli due libri, Gli affamati e Cieli in fiamme, a conquistare il pubblico, graziesua scrittura diretta, che non sconta niente, ecapacità di condensare nelle sue pagine, delusione, sconforto e frustrazione della sua. Ragazzi e ragazze pieni di furore, con un “mostro” che abita dentro loro e che non riescono a governare: la.Abbiamo tra i 25 e i 30 anni e siamo incazzati, ma anche convinti di non avere una voce. È unaparalizzata, la nostra, nata nel segno della crisi (economica, ambientale, politica lavorativa) e destinata a non avere un futuro (dal monologo dia Le Iene)A chi è affamato, che il mondo l’ha lasciato senza niente. Venite fuori tutti, vi prego, e distruggete i falsi idoli, razziate le grandi città, respirate la nuova aria.