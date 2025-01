Oasport.it - Mattia Casse ambizioso a Kitzbuehel: “In prova non mi nascondo, la Streif è molto esigente”

Cresce l’attesa in vista del weekend di, sede della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Sulla miticaandranno in scena due gare veloci (venerdì il SuperG, sabato la discesa libera) ed uno slalom (domenica), con l’Italia che si affida in primis aper salire sul podio già nel supergigante di domani.“Io sono fatto così, non miin. Faccio la mia run e se sono più veloce o meno, è qualcosa in più. Laè sempre la pista più: ci vuole tecnica, ma ci sono anche tratti di scorrimento. C’è un po’ più grip rispetto al solito e quindi si riesce a sciare meglio. L’entrata nella stradina è un po’ più lenta del solito e credo che ne guadagni lo spettacolo“, il commento del piemontese alla FISI dopo aver firmato il miglior tempo nel secondo training ufficiale di discesa.