Lodi, una banda di ladri si intrufolano in casa e ruba oggetti preziosi e monete antiche

, 23 gennaio 2025 – Siin un appartamento e fuggono con. L’insistenza dellache oggi, 23 gennaio, ha messo nel mirino un’abitazione diè stata premiata da un ricco bottino. I malfattori hanno agito, di giorno, in via Fogazzaro. E nessuno si è accorto di niente. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di, allertati dai residenti, intervenuti per un sopralluogo e impegnati a identificare i responsabili, sembra che iinizialmente abbiano provato a forzare la porta d’ingresso, senza però riuscirci. A quel punto è stato cercato l’accesso dalla portafinestra esterna dell’abitazione e i razziatori sono riusciti ad accedere. Laè stata perlustrata e rovistata da cima a fondo. Alla fine gli ignoti sono fuggiti indisturbati condi valore e delle, collezionate dal figlio di questa famiglia, appassionato di archeologia.