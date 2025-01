Superguidatv.it - Lo Zoo di 105 festeggia il 25esimo compleanno al Teatro Arcimboldi di Milano e una tournée in tutta Italia

Leggi su Superguidatv.it

Lo Zoo di, aldi, all’insegna del divertimento e dell’ironia. Sul palcoscenico, per la prima volta,la squadra al completo. Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, “Lo Zoo di 105” è un programma radiofonico da milioni di ascoltatori, un format tv, una serie di compilation e per l’occasione si è trasformato addirittura in uno spumeggiante e irriverente spettacolo teatrale.Lo Zoo di 105,, aldiinLo Zoo di 105, in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00, è da sempre uno dei programmi più ascoltati d’, il più querelato come viene anche mostrato durante lo spettacolo, il più discusso, il “programma che non piace”.Quella dell’è stata la prima volta aper Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri ela squadra, un importante momento di incontro con il proprio pubblico che ogni giorno si collega sulla frequenza per ascoltare l’ironia dei protagonisti.