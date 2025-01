Scuolalink.it - L’Algoritmo GPS per le supplenze è illegittimo: lo sancisce il Tribunale di Cassino

Ildisi è recentemente espresso controGPS, dichiarandolonel processo di assegnazione delleai docenti. Questa sentenza, che fa seguito a numerose altre decisioni simili, solleva ancora una volta dubbi sull’efficacia e l’equità del sistema utilizzato dal Ministero dell’Istruzione. Il giudice ha accolto il ricorso di un docente che lamentava la mancata assegnazione di una supplenza, nonostante il suo elevato punteggio in graduatoria. Secondo ilavrebbe operato in modo errato, penalizzando il docente e violando il principio di meritocrazia che dovrebbe essere alla base del sistema di assegnazione degli incarichi. Il risarcimento del danno e la mancanza di una norma specifica dovuti agli errori delGPS Oltre a ripristinare gli effetti giuridici della supplenza negata, ildiha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire integralmente il docente per il danno subito.