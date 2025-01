Il governo accelera sul ritorno del nucleare in Italia | che cosa prevede il disegno di legge

Leggi su Open.online

Dopo mesi di annunci, e un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale, ilsi appresta ad adottare ildiper ildelin. Nella serata di ieri, mercoledì 22 gennaio, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha inviato a Palazzo Chigi lo schema del ddl, che sarà votato al prossimo Consiglio dei ministri. «L’è pronta a rientrare nel, che non andrà a sostituire le rinnovabili ma le completerà assicurandoci un mix energetico equilibrato e sostenibile», ha spiegato oggi il titolare del Mase in un’intervista al Sole 24 Ore.il ddl sulIldiche sarà adottato dall’approvazione, entro 24 mesi, di «uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione di energia da fontesostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibileesaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia».