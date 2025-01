I calciatori hanno abilità cognitive superiori rispetto alla media | lo dice uno studio internazionale

Leggi su Sportface.it

I giocatori di calcio ad alto livellopiù elevatepopolazione generale. E’ questo quanto afferma un nuovo, importante,e prestigioso, che ha analizzato 204 giocatori di calcio di elite di squadre di prima divisione in Brasile e Svezia, oltre a 124 partecipanti non. Questa ricerca ha scoperto che iavrebbero livelli più elevati di, tra questi una migliore pianificazione avanzata, una maggiore memoria di lavoro e una migliore flessibilità cognitivapopolazione generale.I risultati sono stati pubblicati sul PNAS Journal. Utilizzando una varietà di compiti di valutazione delle funzioni esecutive, della memoria, della pianificazione e dei tratti della personalità, i ricercatoriscoperto dei risultati che, per il senso comune e per il classico stereotipo di chi gioca a pallone per professione, suonano francamente come sorprendenti.