Dieta mediterranea a scuola: siglato un protocollo tra Comune Pomigliano e Asl Napoli 3 Sud

D’ARCO – Questa mattina, presso l’Aula Consiliare deldid’Arco, è stato firmato ild’intesa tra l’ASL3 Sud e l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, per la promozione di stili di vita sani e la prevenzione di comportamenti a rischio sul territorio. Il, valido per l’anno scolastico 2024/2025, pone particolare attenzione alla promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica, coinvolgendo scuole, famiglie e l’intera cittadinanza. Ilè stato presentato nel corso di un incontro pubblico nell’aula consiliare, aperto dal Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali e Sport del, Domenico Leone, e dalla Dirigente del Settore 5 Affari Generali e Servizi Sociali, Gelsomina Romano. Durante il convegno, il Direttore Generale dell’ASL3 Sud, Giuseppe Russo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti per affrontare problematiche come l’obesità infantile, evidenziando il ruolo centrale delle scuole nella promozione della salute.