Calciomercato.it - Conceicao vince e non pensa al mercato: “Gimenez? Sono stanco. Abbiamo avuto paura”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa, al termine della sfida di Champions League, valevole per la settima giornataIl Milan batte il Girona grazie ad una rete di Rafa Leao e vola al sesto posto in classifica. I rossoneri di Sergiosoffrono più del dovuto, ma alla fine posesultare per un successo davvero pesante.e nonal: “” – Calcio.itOra Mike Maignan e compagni posdavvero qualificarsi tra le prime otto in Champions League, evitando di giocare i playoff per accedere agli ottavi di finale. Il tecnico portoghese è chiaramente soddisfatto della vittoria: “state fatte delle buone cose, la vittoria è importante – afferma in conferenza stampa -. Voglio ringraziare i tifosi, chestati con la squadra e hanno dato il supporto di cui avevamo bisogno.