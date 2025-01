Thesocialpost.it - Caso Almasri, Piantedosi al Senato: “Urgenti ragioni di sicurezza”

Leggi su Thesocialpost.it

Il ministro dell’Interno Matteoha annunciato l’espulsione di Najim Osemaper “di”. Durante il question time alha spiegato che, dopo la mancata convalida dell’arresto, ha firmato un provvedimento di espulsione. Tuttavia, non ha fornito dettagli sulla scarcerazione del comandante libico.Leggi anche:liberato per volontà precisa italiana: “Non è stato per un cavillo”Le dichiarazioni di“Ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi didello Stato”, ha dichiarato. Ha parlato della “pericolosità del soggetto” senza entrare nei dettagli e ha rimandato a una prossima informativa al Parlamento per ulteriori spiegazioni.IlNajim Osemaè colpito da un mandato di cattura della Corte penale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità.