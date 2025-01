Anteprima24.it - Benevento-Monopoli ritenuta a rischio dall’Onms, suggerite alcune prescrizioni al Gos

Tempo di lettura: < 1 minutoL’occhio dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è posato sul matchin programma il 3 febbraio alle 20:30 al “Ciro Vigorito”. Per l’Onms la gara presenta un profilo diR3 tanto da suggerireche dovranno essere prese in esame dal Gos che si riunirà nei giorni precedenti alla partita. Questa la nota dell’Osservatorio: “Per l’incontro di calcio di Serie C “”, in programma il 3 febbraio 2025, caratterizzato da profili di, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Bari esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.