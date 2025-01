Thesocialpost.it - Ascoli Piceno, albero travolge il 51enne Emanuele Vagnoni: morto schiacciato nelle campagne

Un terribile incidente ha sconvolto la quiete dellemarchigiane. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio, un uomo di 51 anni,, ha perso la vita in un drammatico incidente mentre stava tagliando degli alberi nella località Icona, nel comune di Rotella.La vittima, residente a Montemonaco, stava eseguendo dei lavori di potatura quando un, appena tagliato, è improvvisamente caduto su un altro, trascinandolo con sé. Il tronco si è abbattuto con violenza su, schiacciandolo sotto il suo peso.Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato purtroppo vano. La gravità delle ferite riportate non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere l’, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.