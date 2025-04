Incidente tra due auto | una finisce nella vetrata di un bar e travolge due clienti

Drammatico incidente stradale: auto finisce fuori strada. Due giovani ricoverati in ospedale in codice rosso. Lo schianto in località Borgo Hermada, alle porte di Terracina - Un drammatico incidente stradale quello di questa mattina, intorno alle 9:30, a Borgo Hermada. Un’autovettura è uscita di strada autonomamente, provocando ferite gravi a due giovani occupanti, ora ricoverati in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Fiorini”. Perdita di controllo e veicolo ribaltato Le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, indicano che l’incidente sarebbe stato causato da una velocità eccessiva, fattore che avrebbe fatto perdere al conducente il controllo del mezzo, finito fuori carreggiata. 🔗dayitalianews.com

Incidente tra due auto a Capaccio: una delle vetture finisce in una cunetta - Brutto incidente, stamattina, a Capaccio Paestum, in località Gromola: due auto, infatti, si sono scontrate per cause da accertare ed una delle due vetture è finita in una cunetta. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale il conducente dell'auto sbandata, per le ferite... 🔗salernotoday.it

Incidente sulla A2 tra Rosarno e Gioia Tauro, auto urta il guardrail e finisce fuori strada: due feriti - Momenti di paura sulla sull’A2 Autostrada del Mediterraneo nel tratto compreso tra gli svincoli di Rosarno e Gioia Tauro. Nel primo pomeriggio un'auto con a bordo padre e figlio, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è finita contro il guardrail sfondandolo e finendo fuori strada. ... 🔗reggiotoday.it

Incidente tra due auto: una finisce nella vetrata di un bar e travolge due clienti - Accade a Nusco, in provincia di Avellino: una delle due automobili coinvolte nell'incidente è finita nella vetrata di un bar, travolgendo due clienti ... 🔗fanpage.it

Incidente a Nusco, due auto si scontrano e finiscono nella vetrata di un bar: quattro feriti - Incidente nella notte a Nusco, dove due auto dopo essersi scontrate sono finite contro la vetrata di un bar, investendo due clienti. Il bilancio del sinistro è di quattro feriti. 🔗ilmattino.it

Incidente ai Campi Rossi. Auto finisce fuori strada. Soccorse due persone - Diversi incidenti si sono verificati venerdì sera nei pressi della zona di Casa Cervi, a Gattatico, in località ... 🔗msn.com