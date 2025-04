Terni la richiesta di aiuto per il signor Salvatore | E' stato ritrovato

Salvatore Giunta ossia la persona scomparsa a Terni nelle scorse ore. Alcune informazioni fornite: “Cammina curvo in avanti. Ternitoday.it - Terni, la richiesta di aiuto per il signor Salvatore: “E' stato ritrovato" Leggi su Ternitoday.it “E' uscito di casa da solo e non si trova un anziano di 90 anni”. L’appello è scattato dal profilo facebook di Roberto Cappanera. L’uomo ha fornito una descrizione diGiunta ossia la persona scomparsa anelle scorse ore. Alcune informazioni fornite: “Cammina curvo in avanti.

Su questo argomento da altre fonti

Terni, la richiesta di aiuto per il signor Salvatore: “E' stato ritrovato" - “E' uscito di casa da solo e non si trova un anziano di 90 anni”. L’appello è scattato dal profilo facebook di Roberto Cappanera. L’uomo ha fornito una descrizione di Salvatore Giunta ossia la persona scomparsa a Terni nelle scorse ore. Alcune informazioni fornite: “Cammina curvo in avanti... 🔗ternitoday.it

Bimbo di 6 anni morto dopo malore, la madre aveva chiamato il 118 ma poi aveva revocato la richiesta d’aiuto - Sarà l’autopsia, disposta dalla procura di Milano, a determinare le cause della morte di un bimbo di 6 anni per cui la madre, cittadina marocchina, aveva chiesto l’intervento del 118. L’esame, che sarà effettuata domani o al massimo lunedì, dovrà fornire gli elementi utile per capire cosa è successo al piccolo deceduto mercoledì mattina in un appartamento nel quartiere Corvetto di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera chi indaga no ha dubbi sul fatto che si sia trattato di un malore, ma ci sarà da capire se legato o meno all’assunzione di farmaci o a cause pregresse. 🔗ilfattoquotidiano.it

Terni, la richiesta di intervento: “Cambio di alloggio necessario per un’anziana con problemi di salute” - Una storia purtroppo comune caratterizzata da solitudine e condizioni precarie di salute. In una zona semiperiferica della città e più nello specifico in un appartamento collocato in via Montelibretti vive una signora anziana che ha richiesto, a più riprese, di poter cambiare alloggio. La donna... 🔗ternitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Terni, la richiesta di aiuto per il signor Salvatore: “E' stato ritrovato; Il caso del sindaco Bandecchi: imbarazzante, ma non atipico; Ritrovato senza vita il corpo di Sergio Francesconi nella zona di viale Brin, a pochi passi dalla sua abitazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online