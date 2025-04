Fiorentina-Empoli le formazioni ufficiali Diretta

Fiorentina è obbligata a vincere contro l’Empoli per continuare la corsa all’Europa. Dall’altra parte trova un Empoli che si gioca al “Franchi” un pezzo importante di salvezza, dopo essere uscito a testa alta dalla Coppa Italia.Intanto, Dodo sarà dimesso dall’ospedale lunedì 28 aprile. Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali / Diretta Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 27 aprile 2025 – Priva di due titolarissimi come Kean (ancora a Parigi per motivi familiari) e Dodo (reduce da un intervento di appendicite) laè obbligata a vincere contro l’per continuare la corsa all’Europa. Dall’altra parte trova unche si gioca al “Franchi” un pezzo importante di salvezza, dopo essere uscito a testa alta dalla Coppa Italia.Intanto, Dodo sarà dimesso dall’ospedale lunedì 28 aprile.

